Opnieuw slecht nieuws voor Dean van Kooij uit 'Helemaal het einde'

De familie Van Kooij uit Helemaal het einde gaat momenteel door een heftige periode. Zoon Dean (16) werd onlangs met hoge snelheid door een auto geschept, waardoor hij in het ziekenhuis belandde.

Op Instagram geeft Dean zelf een update over de situatie en vertelt dat hij opnieuw een domper kreeg te verwerken.

Liggen

Eerder liet Dean weten dat door het ongeluk zijn arm verlamd is geraakt en dat hij veel last heeft barstende koppijn. De hersteloperatie was gelukkig goed verlopen, maar heel veel beter gaat het helaas nog niet. Zo heeft hij nog steeds veel last van duizeligheid. “Dag 11. Omdat mijn duizeligheid niet afnam, is er 4 dagen geleden besloten dat ik mijn bed niet meer uit mag en het hoofdeinde lager staat dan mijn voeten”, legt hij uit bij een foto van hem in het ziekenhuisbed.

Herstel

Hij vindt het hartstikke moeilijk om stil te liggen en niks te doen. “Ik weet niet meer hoe ik moet liggen, alles is stijf en elke streep op het plafond ken ik nu. Papa en mama zeggen adem in en uit, en ja ik weet ze hebben gelijk en ik merk dat ik er zelfs rustiger van word, maar het liefst zou ik mijn bed nu uitspringen en gaan werken aan mijn herstel.”

Lieve kaartjes

Wel is hij iedereen dankbaar voor alle steun en de lieve berichtjes en kaartjes. “De muren kleuren vrolijk van alle kaartjes! Dank daarvoor. Vandaag komt de revalidatie arts en hopelijk mag ik vandaag recht liggen en wellicht een stukje hoger. Het duurt te lang…”

