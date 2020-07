Slecht nieuws voor alle fans van ‘Expeditie Robinson’

Geen goed bericht voor alle fans van Expeditie Robinson die reikhalzend uitkeken naar het nieuwe seizoen. Dat start steevast in augustus of september, maar dat zit er dit jaar helaas niet in.

Dat maakt RTL Boulevard in de uitzending van maandagavond bekend.

Hoewel de cijfers in Nederland al lange tijd de goede kant opgaan, is dat helaas niet overal in de wereld het geval. Sommige landen gaan (opnieuw) op slot en houden de grenzen dicht. De makers van het populaire survivalprogramma hebben dan ook besloten dat er voorlopig niet gedraaid gaat worden voor een nieuwe reeks.