Slecht nieuws voor fans van ‘Grey’s Anatomy’: het einde lijkt in zicht

Is het einde van de Grey’s Anatomy in zicht? Hoofdrolspeelster Ellen Pompeo (dr. Meredith Grey) twijfelt aan de toekomst van de populaire ziekenhuisserie. Ze denkt dat het zeventiende seizoen misschien wel het laatste seizoen is.

Grey’s Anatomy is sinds 2005 te zien en het is een grote hit in zowel Amerika als Nederland. Toch zou het kunnen dat de kijkers binnenkort afscheid moeten nemen van de langstlopende ziekenhuisserie in de tv-geschiedenis.

Advertentie

Moeilijke beslissing

In een interview met People zegt Ellen dat nog niet duidelijk is wanneer de show eindigt. “Maar de waarheid is dat het dit laatste seizoen kan zijn.” Het is het laatste jaar van haar contract en ze weet niet goed wat ze moet doen.