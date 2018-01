Helaas: slecht nieuws voor fans van N*Sync 

Geruchten alom over een mogelijke reünie van N*Sync. Dit jaar verzorgt Justin Timberlake namelijk de prestigieuze ‘halftime show’ tijdens de Super Bowl. Een uitgelezen kans om zijn oude maatjes van N*Sync op het podium te halen, vinden veel fans.

Dat deed Justin Timberlake immers al eens eerder, tijdens de MTV Video Music Awards in 2013. En N*Sync heeft toch een speciale band met de Super Bowl (de finale van het American football-seizoen), aangezien ze daar in 2001 ook al als band hebben opgetreden.

Definitief niet

Maar volgens oud-N*Sync-lid Joey Fatone zit een reünie er definitief niet in. Dat zei hij in een interview met TMZ. “Ik ben nu hier. Als ik het van plan was, zou ik nu in de repetities zitten. Dus dit is het bewijs. Er is niets. Hij doet gewoon zijn ding.”

Helaas fans! Maar hee, Justin Timberlake die gewoon zijn ding doet, is toch ook niet verkeerd?

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP