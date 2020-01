De Netflix-serie The Crown over het Britse koningshuis is een regelrechte hit, maar helaas deelt de scenarioschrijver nu slecht nieuws.

The Crown stopt namelijk na het 5e seizoen, meldt The Hollywood reporter.

Perfect moment

Het was in eerste instantie de bedoeling dat de populaire serie 6 reeksen zou beslaan, maar scenarioschrijver Peter Morgan heeft zich bedacht. “Nu we bezig zijn met het verhaal voor seizoen 5 is mij duidelijk geworden dat dit het perfecte moment is om te stoppen”, legt hij uit. “Ik ben dankbaar dat Netflix en Sony me steunen in deze beslissing.”

Nieuwe Elizabeth

Verder onthult Morgan dat in de laatste reeks Imelda Staunton de rol van koningin Elizabeth na 2 seizoenen overneemt van Oliva Colman. De eerste 2 seizoen speelde Claire Foy Elizabeth. Imelda is erg trots dat ze deze mooie rol op zich mag nemen. “Ik ben onwijs vereerd om zo’n geweldig creatief team te versterken en mee te werken aan de conclusie van The Crown.”

Te veel drama

The Crown is een Netflix-serie over het Britse koningshuis. In de serie wordt het biografische verhaal verteld over de regeerperiode van koningin Elizabeth II. Het 1e seizoen ging live in november 2016 en in november 2019 kwam het 3e seizoen online. Volgens anonieme bronnen heeft koningin Elizabeth samen met prins Edward in elk geval de eerste 2 seizoenen gezien. Het schijnt dat ze het een mooie serie vond, maar sommige scènes in het 1e seizoen vond ze iets te gedramatiseerd. Over het 2e seizoen was ze minder tevreden, en dan met name over de scènes waarin prins Philip zijn zoon Charles flink aanpakt.

Libelle TV was erbij: de geweldige première van seizoen 2 van ‘The Crown’ in Londen:

Bron: The Hollywood reporter. Beeld: Getty Images