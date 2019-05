Slecht nieuws voor 'Heel Holland Bakt'-fans

Fans van Heel Holland Bakt zullen het voortaan zonder een nabeschouwing moeten doen. Het tv-programma Smaakt naar meer wordt namelijk van de buis gehaald.

Het programma, ook gepresenteerd door André van Duin, trekt te weinig jonge kijkers en dus valt het doek, meldt NRC Handelsblad.

Nabespreking

In Smaakt naar meer ontving André van Duin de afvaller van de week van Heel Holland Bakt. Ook waren er elke week bekende Nederlandse bakfans en een aantal kijkers te gast. Samen met zijn gasten besprak André de laatste aflevering van het populaire bakprogramma.

Andere programma’s

Smaakt naar meer is niet het enige programma dat sneuvelt. Eén tegen 100 werd om dezelfde reden van de NPO-buis gehaald en naar RTL verplaatst. The Graham Norton Show en Dynamo Live at The O2 zal in de nabije toekomst ook niet meer worden uitgezonden.

Bron: NRC. Beeld: ANP