Slecht nieuws voor de fans van 'Boer zoekt vrouw'...

Volgens cijfers verandert Nederland de komende dertig jaar drastisch. Door de enorme vergrijzing en het lage geboortecijfer komen we straks handen tekort op de arbeidsmarkt. Een miljoen handen om preciezer te zijn. Is arbeidsmigratie de oplossing voor het arbeidsmarktprobleem, of kunnen we het oplossen door het krijgen van meer kinderen te stimuleren met een heuse ‘babybonus’?

In de uitzending van Nieuwsuur van maandagavond legde journalist en econoom Mathijs Bouman uit wat zo’n babybonus inhoudt, en of die de oplossing kan zijn voor Nederland .

Tekort op de arbeidsmarkt

Tot 2050 groeit de bevolking in Nederland met 2 miljoen inwoners. Door de komst van arbeidsmigranten en doordat we enorm vergrijzen. De levensverwachting wordt steeds hoger en daardoor is over dertig jaar 1/4 van de Nederlandse bevolking met pensioen. Omdat er ook maar weinig baby’s bijkomen, gaat het aantal mensen in de beroepsbevolking afnemen.

Daardoor zullen er in de komende dertig jaar 1 miljoen minder Nederlanders beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dat tekort wordt op den duur een groot probleem. Een probleem dat je kunt oplossen met arbeidsmigratie of een van de andere scenario’s: het stimuleren van grote gezinnen zodat we over dertig jaar minderen arbeidsmigranten ‘nodig’ hebben.