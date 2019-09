Slecht nieuws voor fans van Nick & Simon

Simon Keizer heeft teleurstellend nieuws met zijn fans gedeeld. De zanger heeft een griepje onder de leden en is daarom genoodzaakt zijn optreden vanavond in Bloemendaal te cancelen.

Op Instagram deelt Simon het slechte nieuws. “De afgelopen 12 dagen gingen van verkoudheid naar griep naar keelontsteking naar non-stop hoesten naar, op het moment, zwaar geïrriteerde longen. Na overleg met arts is besloten om de show in Bloemendaal te cancelen.”

Schuldgevoel

Simon laat hij weten dat hij enorm baalt van het afzeggen. “Bovenop alle kwalen voel ik dus ook nog eens een knoop in m’n maag. Een schuldgevoel omdat ik zoveel mensen moet teleurstellen, hoewel ik weet dat ik er niks aan kan doen. Lieve allemaal, het spijt me. Het is wat het is. 6 oktober as zal de vervangende datum zijn. Hoop jullie dan allemaal alsnog te zien” aldus Simon.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP