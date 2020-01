Slecht nieuws voor fans van ‘Waar is De Mol?’

Johnny de Mol (40) gaf eerder al aan dat hij overwoog om te stoppen met het programma ‘Waar is De Mol?’, maar het lijkt erop dat de kogel nu toch écht door de kerk is. De presentator heeft aan RTL Boulevard laten weten dat hij voorlopig een punt zet achter het succesvolle programma.

De reden hiervoor is eigenlijk heel logisch: Johnny wil namelijk liever tijd doorbrengen met zijn groeiende gezinnetje.

“Het is gewoon best wel heftig”

De presentator sprak eerder al zijn twijfels uit in De Coen en Sander Show op Radio 538: “Het is gewoon best wel heftig. Zo met kinderen en de thuissituatie, en dan gewoon zes keer een week lang. Vroeger vond ik dat hartstikke leuk, maar nu ga ik daar nog eens heel goed over nadenken. Dus dit zou zomaar het laatste seizoen kunnen zijn”, zei hij toen al.

Vlotte bevalling

Johnny maakte tijdens de feestdagen bekend voor de tweede keer vader te zijn geworden van een zoontje, Fender. In RTL Boulevard vertelt de papa nu dat de bevalling enorm vlotjes verliep. “Het ging heel goed, echt ongelofelijk. We kwamen om half zeven in het ziekenhuis, om half negen was ‘ie geboren en om half elf zaten we alweer thuis aan het beschuit met muisjes. Het is een mooie tijd,” aldus Johnny.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP