Slecht nieuws voor Grey’s Anatomy-fans: ‘Alex Karev’ stopt er na 16 seizoenen mee

Acteur Justin Chambers (49) is al jaren één van de vaste gezichten van ‘Grey’s Anatomy’, maar daar komt helaas binnenkort verandering in. De acteur, die al sinds 2005 dokter Alex Karev speelt, neemt afscheid van de ziekenhuisserie.

Dit maakte Chambers zelf vrijdagavond bekend in een verklaring.

“Nu is het de tijd”

“Er is geen goed moment om afscheid te nemen van de show en de rol die de afgelopen vijftien jaar mijn leven hebben gedefinieerd”, zo vertelt de acteur in zijn statement. “Maar de afgelopen tijd wilde ik andere rollen aannemen en een ander pad met mijn carrière inslaan. Ik word binnenkort vijftig en ben gelukkig met mijn geweldige, aanmoedigende vrouw en vijf wonderlijke kinderen. Dus nu is het de tijd.”

Nog even genieten

Fans kunnen gelukkig nog wel een tijdje genieten van Alex Karev. De dokter is nog gewoon te zien in het zestiende seizoen, dat vanaf dinsdag 7 januari op Net5 te zien is.

Bron: CNN. Beeld: Getty