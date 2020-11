Deze 3 slechte gewoontes betekenen dat je intelligent bent

Laat naar bed, een rommelig huis of nagelbijten: iedereen heeft wel een slechte gewoonte. Maar wist je dat bepaalde gewoontes een teken zijn van intelligentie?

Wetenschappers hebben vast gesteld dat laat opblijven een kenmerk is dat intelligente mensen gemeen hebben. Hetzelfde geldt voor mensen die veel vloeken of rommelig zijn.

Nachtuilen



Uit een onderzoek gepubliceerd in Psychology Today blijkt dat intelligente kinderen opgroeien to meer nachtelijke volwassenen. Een andere studie toont aan dat wie laat opblijft in het begin van zijn leven, op een gegeven moment voorbij wordt gestreefd door vroege vogels. Maar op latere leeftijd juist weer beter gaat presteren dan zijn vroeg opgestane leeftijdsgenoten. Ben je echte nachtbreker en kun je niet voor 12 uur ’s nachts naar bed? Dan is het dus een goed teken!

Rommeltje



Is het bij altijd een grote rommel thuis? En heb je nooit tijd en zin om het op te ruimen? Schaam je dan niet, want ook dit is een teken van slimheid. Je hebt geen zin om op te ruimen, omdat je hersenen met andere, belangrijkere dingen bezig zijn. Bovendien is rommel vaak beter voor je creativiteit dan een netjes opgeruimd huis. Dit blijkt uit onderzoek van de universiteit van Minnesota.

Vloeken



Het idee dat vloeken een teken is van een beperkte woordenschat of gebrek aan intelligentie is ontkracht door een nieuwe studie gepubliceerd in Language Sciences. De reden dat sommige mensen meer vloek dan anderen is niet omdat ze geen ander woord kunnen bedenken. In feite is het juist het tegenovergestelde. Ze hebben juist woorden in overvloed en gooien er zomaar wat uit.

