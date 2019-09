Kijkers raken niet uitgepraat over slim complot bij eilandraad: Hugo is woest

Expeditie Robinson: of je het nu wilt of niet, het blijft spannend. Dat komt met name door alle complotten.

Zo was de eilandraad in de laatste aflevering er weer eentje voor in de boeken.

Advertentie

Want de vrouwen hebben een plan gesmeed. Ze doen net alsof ze op Hugo gaan stemmen, maar stemmen op Dionne. Dit zodat Hugo al zijn extra stemmen in zou zetten. En dat plannetje lukt.

Als iemand de laatste bitterbal uit het schaaltje pakt. #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/oXuDpBbRsR — Claudia Emmen (@ClaudiaEmmen) September 22, 2019

Hugo is woest en lijkt het woord ‘kutwijf’ te mompelen.

Als je doorhebt dat je voor Jan Lul lekker veel stemmen hebt ingezet #zegthijnouKhûtwijven #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/7gvXh2MphG — Christine Heij (@ChristineHeij) September 22, 2019

#ExpeditieRobinson zit wel diep bij iemand denk ik 😅 pic.twitter.com/DEQ3ilRNEh — Dr Doom (@DrDoom63827216) September 22, 2019

Sommigen kunnen de truc van Fien wel waarderen en vinden het een slimme zet:

Spannend wel die stemming. 64 stemmen op iemand die er sowieso uit zou gaan. Lang niet gek die Fien. #ExpeditieRobinson — Wvdbuitp (@wvdbuitp) September 22, 2019

Je kan wel dom lachen Frank en moeilijk kijken Hugo , maar jullie hebben nu je eigen graf gegraven! #ExpeditieRobinson #FiensPlanWorked — Leroy Peters (@LeeRoy_Ping) September 22, 2019

Een van de populairste deelnemers Tim Coronel is deze week opnieuw geliefd bij het publiek. Hij deed het niet alleen goed in de proef, hij is ook een gezellige teamspeler, blijkt.

Toch kunnen kijkers het niet laten om hem een beetje in de maling te nemen. Met een knipoog naar alle reclames waar hij in speelt samen met zijn broer:

Wanneer je weer iemand een autoverzekering hebt aangesmeerd#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/yutasCaoL6 — Starbuck (@starbuck68) September 22, 2019

Wat jammer is, is dat in de vooruitblik van volgende week al te zien is dat de kampen worden gemixt. Maar nieuwe kampen betekent wel… Nieuwe complotten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron & Beeld: Twitter