Dít zijn volgens psychologen de 7 slimste hondenrassen

Je viervoeter kan opeens de deur zelf openmaken. Of hij weet precies hoe laat hij eten krijgt. Soms sta je écht te kijken van de intelligentie van je hond.

En dat is logisch – want honden zijn ontzettend slim.

Zit, haal, rol

Maar omdat het ene ras het andere niet is, hebben psychologen gekeken naar welke kanjers er nou het állerslimst zijn. Er zijn genoeg manieren om intelligentie bij dieren te testen, natuurlijk. Om bij honden te kijken hoe slim ze zijn wordt vooral gelet op 2 dingen: hoe snel ze een nieuw trucje kunnen aanleren en hoe goed ze kunnen luisteren naar hun baasje als ze nog een puppy zijn.

De 7 slimste honden op een rijtje:

Border Collie Poedel Duitse Herder Golden Retriever Doberman Shetland Sheepdog Labrador Retriever

Had jij dit verwacht? En staat jouw maatje ertussen? Deze hondenrassen kunnen al een nieuw kunstje leren in minder dan 5 seconden en ze zijn in 95% van de gevallen gehoorzaam als hun baasje iets zegt. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel én is een goede puppytraining ontzettend belangrijk.

LEES OOK:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock

Bekijk ook deze video: