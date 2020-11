In België is het programma De slimste mens minstens net zo populair als bij ons in Nederland. Toch lijkt het erop dat de Belgen wel met het programma kunnen stoppen. Ze hebben hun slimste mens namelijk al gevonden: actrice Ella Leyers.

De 32-jarige Ella breekt momenteel record na record in het programma. Na 18 afleveringen is ze nog altijd niet weggespeeld.

Actrice Ella Leyers is in België bekend van series als Professor T. Ook online timmert ze aan de weg. Onlangs ging ze viral met een filmpje waarin ze deelnemers uit het realityprogramma Temptation Island nadoet. Je kunt Ella ook kennen van haar vader Jan Leyers die in Nederland Zomergasten presenteerde en bekend is van zijn muziek.

Het zit in de familie

Ella doet het ongekend goed in het huidige seizoen van De slimste mens, dat op dit moment in België op de buis is. Na 18 afleveringen is Ella nog steeds in de race, terwijl het record tot dit seizoen op 12 deelnames lag. Dat ze het zo goed doet in de spelshow, dat zit in de familie. Haar zus Olga deed ook al mee en viel pas na 11 afleveringen af. Ook haar vader Jan deed mee, maar die lag er na 2 afleveringen al uit.

Het ging bijna mis

Of Ella echt fluitend door de rondes heen gaat? Niet helemaal. Bij één aflevering, die ze tegen Marie Verhulst (de dochter van Gert Verhulst) speelde, ging het bijna mis. Het leek erop dat Marie het finalespel zou gaan winnen, waardoor Ella zou afvallen. Maar Marie maakte een tactische fout, waardoor Ella het spelletje toch won. Inmiddels heeft ze maar liefst 10 keer het finalespel gewonnen.

Nederlandse regels

In Nederland is het onmogelijk om zulke records te behalen. Daar is namelijk een limiet van 7 afleveringen per kandidaat bedacht. Als iemand na 7 keer meedoen nog steeds in het spel zit, dan houdt het programma alsnog voor die deelnemer op.

Bron: AD. Beeld: VIER