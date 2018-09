Slotenmaker laat demente man expres 8 keer betalen voor hetzelfde klusje

Een slotenmaker uit Rotterdam heeft ernstig misbruik gemaakt van een demente man van 70 jaar die in Zoetermeer woont.

De slotenmaker heeft namelijk de man geholpen aan een nieuw slot op zijn voordeur, om hem vervolgens op te lichten.

Hij liet de demente man namelijk steeds opnieuw het bedrag betalen voor hetzelfde slot. De man was het namelijk weer vergeten, dat hij al had betaald, en daar maakte de slotenmaker misbruik van. De zoon van de oudere man kwam achter de oplichterij en besloot de politie in te schakelen. Hij dwong de man om zijn zieke vader terug te betalen.

Uiteindelijk heeft de man acht keer betaald voor hetzelfde klusje, zo vertelt de zoon aan het AD. Het gaat om een bedrag van 2000 euro. “Mijn vader heeft zes keer 250 euro overgemaakt, één keer 300 en één keer 180 euro. De slotenmaker heeft zich overigens ook een keer voorgedaan als cv-monteur. Hij kwam zogenaamd namens de Vereniging van Eigenaren.” Ongelooflijk hoe iemand kan omgaan met zoiets ernstigs en moeilijks als dementie.

Bron: AD. Beeld: iStock