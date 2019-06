Krijg je déze sms van 'jouw' bank? Open dan niet de meegestuurde link

Oplichters proberen steeds vaker via mobiele telefoons gegevens van mensen te verzamelen. Krijg jij een sms’je dat je niet vertrouwt? Dan kun je beter eerst checken of de afzender wel echt betrouwbaar is.

De laatste tijd krijgen weer veel mensen een sms’je dat verstuurd lijkt te zijn namens de Rabobank of een andere bank, terwijl ze vaak helemaal gaan klant zijn van deze bank. In dit sms’je staat de boodschap dat de betaalpas is verouderd en daardoor vervalt en je dit op kunt lossen door op de link in het bericht te klikken.

Internetoplichters

Hoe echt deze berichten ook lijken, geen een bank stuurt deze informatie naar hun klanten via een sms’je. Het gaat hier dus duidelijk om een actie van internetoplichters. Ook zij weten dat je via je telefoon sneller op iets klikt dan in een e-mail en maken daar handig gebruik van. Twijfel je wanneer je een sms’je ontvangt? Neem dan eerst contact op met je eigen bank om te checken of het klopt.

Bron: Opgelicht. Beeld: iStock