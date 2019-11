Heftig: Haagse snackbarmedewerker voorkomt gewapende overval

Een 63-jarige Haagse snackbarmedewerker wordt tegenwoordig ‘snackbarheld’ genoemd. De man wist tijdens een gewapende overval te voorkomen dat de dader er met de inhoud van de kassa vandoor ging. Zijn boosheid zou de medewerker naar eigen zeggen koel hebben gehouden.

Edsel, zoals de snackbarmedewerker heet, werkt sinds 2 jaar in de Haagse snackbar. Op de beelden van de bewakingscamera is de gehele heldendaad vastgelegd.

Heftige beelden

Eigenaresse Lissy Adam Boekholt vertelt aan NOS dat ze ontzettend geschrokken is. “Toen ik de beelden zag, zei ik tegen hem: ‘Je bent een held, maar wat doe je nou man, het is maar geld, geef gewoon alles mee!'”. Hierop verklaarde Edsel dat de overval hem strijdlustig maakte. “Hij zei dat hij zo boos was omdat iedereen hier elke dag keihard werkt en dat hij dit niet wilde laten gebeuren.”

Niet bang

Lissy heeft de beelden openbaar gemaakt omdat ze ermee wil laten zien dat een overval als deze niet door de beugel kan. “We zijn natuurlijk heel erg geschrokken, maar we willen hiermee ook uitstralen dat dit echt niet hoort. We zijn niet bang en dat gaan we ook nooit worden”, verklaart ze.

Jonge dader

De politie vermoedt dat het om een 18-jarige jongen gaat en is nog op zoek naar de dader. De jonge leeftijd zou de actie kunnen verklaren, vertelt Lissy. “Het was dinsdagavond, dus ook niet de drukste avond en bij ons wordt vooral gepind dus zo veel geld ligt er nooit in de zaak.”

