Anne-Wil vindt dat Manon met haar vriend over 'babymaaksex' moet praten

Manon is de dochter van Anne-Wil. In haar wekelijkse exclusieve e-column schrijft ze over haar moeder, over haar 2 pubers Robbert en Willeke, haar vriendinnen en haar werk bij een plaatselijke krant. Manon heeft een relatie met Boy, een personal trainer die veel jonger is. Eenmalig geven we je een exclusief kijkje in haar dagboek!

Zaterdag

Gisteravond voelde ik de bekende buikkrampen al en vanmorgen werd ik ongesteld. Boy staat een ei te bakken als ik het hem vertel. “Jammer”, is het enige wat hij zegt, maar ik kan zijn teleurstelling voelen. Zonder iets te zeggen, eten we ons ontbijt. Het voelt alsof er een verdrietig iets tussen ons in staat, maar ik weet niet goed wat ik daar aan kan doen. Zeggen dat ik het ook heel rot vind? Herhalen dat het nog maanden kan duren voordat het raak is? Ons sexleven is door onze babywens bepaald niet verbeterd. Het beangstigt me een beetje dat het soms lijkt of Boy nog beter op de hoogte van mijn cyclus is dan ikzelf. Ik verdenk hem ervan dat hij een app heeft die aangeeft wanneer mijn vruchtbare dagen zijn en hij een signaal krijgt dat het nú moet gebeuren. En dan doen we het, even snel. Er is echt niets fijns aan babymaaksex.

’s Middags fiets ik met Willeke naar de boetiek waar mam vandaag voor het eerst werkt. Het winkeltje zit in een zijstraat van een grote winkelstraat en ziet er leuk uit. In de etalage zie ik een jurk die ik graag wil passen en een paar schitterende laarzen. Mam staat bij de pashokjes een klant te adviseren en aan de rode blossen op haar wangen maak ik op dat ze nog behoorlijk gespannen is over haar nieuwe baan. Wils en ik snuffelen door de rekken en al snel vind ik de jurk uit de etalage. Willeke wil graag een broek passen en met de kledingstukken lopen we naar mam.

“Hoe vinden jullie de winkel?”, vraagt ze.

“Jullie hebben supermooie spullen,” zeg ik. “Ik weet zeker dat het hartstikke goed gaat lopen.”

“Ik hoop het met heel mijn hart”, antwoordt ze, “ik vind het zo heerlijk om weer aan het werk te zijn.”

De jurk is ideaal voor de bruiloft en de broek staat Willeke goed. Hij ligt ver boven haar budget, maar omdat ze hem zo graag wil hebben en ik de winkel graag steun, koop ik hem voor haar. Als mam heeft afgerekend en ze ons de tasjes aangeeft, zegt ze: “Laten we morgen samen een stukje met Arie gaan wandelen. Ik heb het gevoel dat je iets op je hart hebt.”

“Heel graag.” Ik geef haar een dikke kus op haar wang. Bijzonder dat mijn moeder altijd precies aanvoelt als er wat me aan de hand is.

Advertentie

Maandag

Mams vindt dat ik met Boy over de babymaaksex moet praten. Daar heeft ze ook gelijk in, maar het juiste moment breekt maar niet aan. Begin je daarover tijdens de afwas? Als je tv zit te kijken? Als je in bed ligt en de ander zo moe is dat hij alleen nog maar wil slapen? Uiteindelijk besluit ik het te proberen als we Arie ’s avonds uitlaten. Het is een gure avond en ik bedenk dat het binnenkort tijd wordt om de winterjassen van zolder te halen. Boy geeft me een hand en vertelt over een nieuw trainingsprogramma dat hij aan het ontwikkelen is voor kantoortijgers. Tussen 7 en 8 ’s morgens en 5 en 6 ’s avonds wil hij bootcamps gaan organiseren. “Wat is er lekkerder dan een stevige work-out als je de hele dag op je kont hebt gezeten?”

“Met een witte wijn op de bank liggen”, wil ik antwoorden, maar ik slik het nog net op tijd in. We kletsen er een poosje over door tot ik genoeg moed heb verzameld om over de sex te beginnen. “Lieverd, laat ik vooropstellen dat ik ook heel graag een kindje wil, maar de sex voelt soms alsof ik een…” Het woord fokmerrie schiet door mijn hoofd, maar dat klinkt zo negatief, dus ik herpak mezelf en zegt: “De sex voelt vaak als een verplichting.”

Hij barst in lachen uit. “Dat is toch ook zo?”

Nieuwsgierig hoe dit afloopt? Neem dan nu een abonnement op de e-column van Manon. Je ontvangt dan 52 weken lang elke dinsdag om 16:00 uur haar e-column in je inbox.

Libelle e-column Manon (52x per jaar) €14,95 Bestel hier

Wil je het dagboek lezen van Anne-Wil? Dat kun je vanaf nu hier lezen >