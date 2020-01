Winter laat zich tóch nog zien: eerste sneeuw in noorden van land gevallen

Januari is tegen alle verwachtingen in toch nog met een beetje sneeuw geëindigd. In de provincies Drenthe en Groningen kwamen dinsdag aardig wat vlokjes uit de lucht vallen, wat resulteerde in een klein wit laagje op straat.

Hoewel het gaat om natte sneeuw, is het op sommige plekken toch aardig blijven liggen, blijkt uit verschillende foto’s op Twitter.

Advertentie

Korte duur

Na de eerste sneeuwval duurde het niet lang voordat de hashtag ‘sneeuw’ trending topic werd. Helaas is de sneeuw maar van korte duur. De buienactiviteit is inmiddels al aardig afgenomen en komende nacht is het overwegend droog, met zelfs nog kans op onweer.

Warme maand

Toch is het best bijzonder dat er vandaag nog sneeuw is gevallen. Normaal gesproken is de gemiddelde maandtemperatuur in de Bilt 3,1 graden, stelde Weerplaza eerder nog. “De laatste dagen van de maand gaan we dat gemiddelde niet omlaaghalen”, zegt meteoroloog Diana Woei. “Sterker nog, het wordt juist nog warmer. Het voelt bijna als lente, want we eindigen deze maand met een graad of 10, waar het eind januari normaal zo’n 5 graden is.”

Twitter

Hoewel het dus maar van korte duur is geweest, leverde de sneeuw nog wel een aantal mooie plaatjes op Twitter op:

Nog meer beelden van de #sneeuw op dit moment in #Groningen. Een heel klein beetje winterweer in deze zeer zachte winter tot nu toe. Foto via @perdokrene pic.twitter.com/sPGmOvYFhc — RobertDeVries.net (@weermanrobert) January 28, 2020

Toch een piepklein beetje winterweer vandaag: in Groningen sneeuwt het op dit moment! ❄️ #sneeuw

Video credits: Michel Roelfsema (@michelmirjam) pic.twitter.com/Rw7FtAsjiS — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) January 28, 2020

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD, Twitter. Beeld: iStock