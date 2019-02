Volop sneeuwpret: dít zijn de leukste wintersportkiekjes van BN'ers

Het is weer de tijd van het jaar dat kinderen voorjaarsvakantie hebben en dat betekent voor velen: wintersport. Ook BN’ers pakken massaal hun koffer om te gaan skiën.

Witte bergen, strakblauwe lucht, heerlijk zonnetje, skiën of snowboarden en daarna volop genieten van de après-ski. Wat wil een mens nog meer? Heel wat bekende Nederlanders zijn met vrienden, hun partner of het hele gezin op wintersport en daar delen ze graag wat foto’s van op Instagram.

Advertentie

“Eindelijk de boel eens een keer in de lift”, grapt Winston Gerschtanowitz bij het familieplaatje. Wat een uitzicht:

Dit bericht bekijken op Instagram Eindelijk de boel eens een keer in de lift…. Een bericht gedeeld door Winston Gerschtanowitz (@winstongerschtanowitz) op 22 Feb 2019 om 10:02 (PST)

Ook zijn vrouw Renate deelt een kiekje van hun vakantie. Dit keer een selfie met haar twee zonen: Benjamin en Julian. En die twee kunnen blijkbaar al heel goed skiën. “The hottest boys op de piste en ik. Ze skiën hun moeder al vol eruit… supertrots!”, schrijft de presentatrice.

Anouk Smulders vermaakt zich prima in de zon. Ze twijfelt zelfs of ze nog wel naar huis komt…

Dit bericht bekijken op Instagram Of ik nog naar huis kom? …….. duhhh! Een bericht gedeeld door Anouk Smulders (@anoukmsmulders) op 23 Feb 2019 om 3:11 (PST)

Nicolette Kluijver is ondanks haar relatieproblemen met het hele gezin op wintersport en daar is ze héél trots op. “Onze kindjes hebben geen boodschap aan onze problemen! Zo trots dat we zo op vakantie kunnen”, legt ze uit. Ze is dan ook enorm dankbaar vol alles.

Nikki Plessen houdt wel van de après-ski tijdens wintersport. En laat haar wijntje nu ook nog eens perfect bij haar bordeaux skipak passen. Ze ziet er zoals altijd weer tiptop uit.

Dit bericht bekijken op Instagram Dinner time 🍝🍝🍝🍝😋😋😋 #room Een bericht gedeeld door NIKKIE (Nikkie Plessen) (@nikkie_official) op 20 Feb 2019 om 9:28 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Hou van mijn kleine mannetje 💙💙#zotrotsopjulliebikkeltjes Een bericht gedeeld door NIKKIE (Nikkie Plessen) (@nikkie_official) op 19 Feb 2019 om 1:39 (PST)

Ireen Wüst is samen met Team Nuyt op skivakantie. Dit keer met een heel bijzondere reden, want samen met zeven oud-schaatssters heeft ze de Paulien van Deutekom Foundation opgezet om hun lieve vriendin en schaatsmaatje Paulien te herdenken die begin januari op 37-jarige leeftijd aan longkanker overleed.

Ook Dave Roelvink poseert bovenop de berg met z’n ski’s naast zich. En aan zijn grote glimlach te zien heeft ‘ie er veel zin in.

Dit bericht bekijken op Instagram Ff lekker zo ⛷⛷ Een bericht gedeeld door Dave Roelvink (@daveroelvink) op 21 Feb 2019 om 2:11 (PST)

“Ik ben halverwege”, klinkt het onder het wintersportkiekje van Jan Smit. Hij heeft de bar intussen al gevonden. Après-ski is tijdens de wintersport natuurlijk ook heel belangrijk. Hij zal dat biertje vast verdiend hebben.

Dit bericht bekijken op Instagram Ik ben halverwege… 😂 #AprèsSki Een bericht gedeeld door JAN SMIT (@jansmitcom) op 20 Feb 2019 om 6:23 (PST)

Ook Wolter Kroes heeft van de wintervakantie met z’n gezinnetje genoten. “Wat een berg sneeuw en geweldige ski omstandigheden in Westendorf”, schrijft hij bij de stralende gezinsfoto.

Dit bericht bekijken op Instagram Wat een berg sneeuw en geweldige ski omstandigheden in @westendorf_at Een bericht gedeeld door wolter Kroes (@wolter_kroes) op 19 Feb 2019 om 9:04 (PST)

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, iStock