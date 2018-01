Onthuld: zó krijg je sneller een gratis upgrade in het vliegtuig

Droom jij er al een tijdje van om businessclass te vliegen, maar heb je hier niet het budget voor? Geen zorgen! Er zijn namelijk een aantal manieren waarop je de kans op een gratis upgrade kunt verhogen.

Volgens de site Quora worden stewards en stewardessen getraind om binnen enkele minuten in te schatten wat voor type een passagier is én of diegene een upgrade waard is. Hoe ze dit beoordelen? Vooral je kleding en lichaamstaal blijken erg belangrijk te zijn…

Handige checklist

Het cabinepersoneel moet bij het beoordelen van de passagiers op de volgende punten letten:

Welke kleding je draagt (zorg voor een nette outfit in plaats van een jogginspak) Wat voor tas je bij je hebt (een designertas verhoogt je kansen) Of je alleen of samen reist Hoe geduldig je bent tijdens het opzoeken van je plaats Of je een weerbaar, gezond lijf hebt Of je gedronken hebt Of je een frequente reiziger bent Welk boek of ander leesvoer je bij je hebt Of je andere passagiers een handje helpt Of je zelf eten meebrengt of alleen wacht op gratis voedsel

Bron: Quora. Beeld: iStock