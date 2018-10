Sneller in slaap vallen? Draag dan dít in bed

Lig jij elke avond weer schaapjes te tellen totdat je eindelijk in slaap valt? Vanaf nu is dit niet meer nodig. Onderzoekers uit Australië hebben namelijk ontdekt dat het dragen van een bepaalde pyjama ervoor kan zorgen dat je sneller in slaap valt.

Mensen die een zachte wollen pyjama dragen vallen gemiddeld 15 minuten sneller in slaap dan mensen die een katoenen exemplaar dragen.

Dromenland

Voor het onderzoek werden 17 studenten en 36 oudere volwassenen onder de loep genomen. De proefpersonen werden geobserveerd terwijl ze, gehuld in een wollen pyjama, in een bed stapten waarvan de temperatuur 17 °C bedroeg. En wat bleek? Studenten bevonden zich al na 11 minuten in dromenland en volwassenen na 12 minuten. Degenen die een katoenen pyjama droegen hadden maar liefst 22 à 27 minuten nodig hadden om in slaap te vallen.

Voordelen wol

“Vroeger was slapen onder beddengoed van wol de norm, en de wetenschap heeft nu de voordelen van slapen in wol herontdekt”, vertelt onderzoeker Dr. Paul Swan van de universiteit van Sydney. “Wol reguleert je lichaamstemperatuur dan ook veel beter en houdt je vast in wat bekendstaat als “de thermische comfortzone”. Je valt dus niet alleen sneller in slaap, je slaapt ook langer en geniet van een diepe slaap.”

