Dit vond Snow Patrol van optreden Glennis Grace

Afgelopen nacht zong Glennis Grace de sterren van de hemel in de eerste finaleshow van ‘America’s Got Talent’. Met haar eigen versie van het nummer ‘Run’ van Snow Patrol blies ze iedereen omver.

Onder de indruk

Nu is haar spatzuivere optreden ook de mannen van de band opgevallen. Op Twitter laten ze weten onder de indruk te zijn van haar vertolking van hun nummer. “Net het optreden van Glennis Grace gezien met haar versie van ons liedje ‘Run’ bij America’s Got Talent. Wauw! Fantastisch optreden. Geweldig gedaan” schrijft de zanger van de band.

Just saw @GlennisGrace’s performance of our song Run on @AGT. Wow! You smashed it. Amazing performance. Well done. gL.x

