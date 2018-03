Snowboarder Bibian Mentel wint goud en dit is waarom dat extra bijzonder is

Bibian Mentel heeft vandaag op de Paralympics in Zuid-Korea de eerste gouden medaille voor Nederland gewonnen op de snowboardcross. Een fantastische prestatie die extra bijzonder is als je haar achtergrond kent.

Bibian Mentel heeft namelijk al negen keer kanker gehad. In de documentaire ‘Bibian Mentel: Negen Levens’ werd de topsporter gevolgd en vertelde ze haar heftige verhaal. De ziektes hebben veel van haar lichaam gevraagd. Zo moest er een onderbeen geamputeerd worden en werd een nekwervel verwijderd, omdat de kans op een dwarslaesie anders heel groot was. Toch doet ze nu weer mee aan de Paralympics en was zij zelfs de vlaggendrager voor Nederland tijdens de openingsceremonie.

Zoontje

Niet alleen het sporten houdt haar sterk, maar ook haar zoontje. In de documentaire vertelt ze: “Als je slecht nieuws hoort, denk je: het moet gewoon weer goedkomen. Want ik heb een klein mannetje en die is nog maar twaalf. Die heeft zijn moeder nodig. Opgeven is geen optie.” Een paar jaar geleden zei ze in RTL Late Night al: “Ik heb gewoon besloten om minimaal negentig te worden. Een oud, grijs vrouwtje met m’n kleinkinderen op schoot.”

Gouden medaille

“Dit had ik echt niet durven dromen”, was Bibians eerste reactie na haar gewonnen finalerace, bij de NOS. “Ik heb een vreselijk halfjaar gehad, maar dit maakt alles goed.”

Gefeliciteerd met die prachtige plak Bibian!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.