Déze social media zou prinses Amalia ook gebruiken

Het privéleven van de kinderen van onze koning en koningin wordt -geheel terecht- goed verborgen gehouden. We weten weinig over het leven van prinses Amalia en haar zusjes. Gebruiken ze bijvoorbeeld ook social media?

Blauw Bloed besloot uit te zoeken of de prinsesjes ook gebruik maken van social media. Volgens het programma zou Amalia vorig jaar gebruik hebben gemaakt van de app Musical.ly. Met deze populaire app onder jongeren kun je filmpjes maken waarin je playbackt op bekende nummers. Ook Alexia zou een account hebben op deze app. De prinsesjes kunnen niet doen wat ze willen op de app, want ook koningin Máxima zou een account hebben om haar dochters in de gaten te kunnen houden.

Privé

Er is verder weinig bekend over het gebruik van social media van Amalia, maar wel wordt verwacht dat ze ook Snapchat en Whatsapp gebruikt. Deze sociale media zijn goed privé te gebruiken. Opvallend is nog wel dat het gebruik van social media van Alexia sterk verschilt van dat van Amalia. Alexia zou bijvoorbeeld ook Instagram gebruiken en regelmatig te zien zijn op foto’s van anderen. Wel wordt ze dan altijd of van de achterkant gefotografeerd of wordt een deel van haar gezicht van de foto afgeknipt. Hun nicht Eloise, dochter van prins Constantijn en zijn vrouw Laurentien, is wat meer te zien op social media. Zo heeft ze een openbaar account op de hierboven genoemde app en is zij ook te vinden op andere social media. De koninklijke familie lijkt dus online steeds zichtbaarder te worden.

Hoe actief is prinses Amalia op social media? @SamHoevenaar over het social media gebruik van de koninklijke kinderen. #blauwbloed pic.twitter.com/sTb1o6I98y — Blauw Bloed (@BlauwBloedtv) 9 december 2017

