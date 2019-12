Dít zeg je tijdens een sollicitatiegesprek als ze vragen wat je wilt verdienen

Een sollicitatiegesprek is altijd spannend, maar de meesten krijgen het pas écht benauwd als er wordt gevraagd wat ze willen verdienen bij het nieuwe bedrijf. Wat zeg je dan?

Het antwoord op deze vraag is best belangrijk, aangezien dit antwoord het begin is van je salarisonderhandelingen.

Niet verplicht

Wanneer je online een vacatureportal moet invullen, is het in ieder geval niet slim om specifiek bedrag in te vullen. Op deze manier sluit je jezelf namelijk op. Bovendien is het niet eens verplicht om dit in te vullen, dus je kunt dit vakje ook gewoon leeg laten.

Research

Daarnaast is het belangrijk om voor je sollicitatiegesprek alvast wat research te doen. Om een beter idee te krijgen van een redelijk salarisbereik, kun je collega’s vragen naar een typisch startsalaris voor de functie waarvoor je solliciteert. Ook kun je online zoeken naar het gemiddelde startsalaris voor een bepaalde functie.

Later

Mocht je deze vraag al tijdens het allereerste gesprek krijgen, dan is het niet gek om te antwoorden met: “Ik zou hier graag met u over willen praten zodra er aanbod is” of “Dat zou afhangen van wat de functie precies inhoudt”. Zo laat je het antwoord nog even in het midden en laat je ondertussen weten dat je geïnteresseerd bent.

Bal terugkaatsen

Ook kun je eerlijk toevoegen dat je nog niet een bepaald bedrag in je hoofd hebt. “Ik geef er de voorkeur aan me te concentreren op de waarde die ik voor uw bedrijf breng. Ik zou graag zien dat deze stap een grote stap voorwaarts is, zowel qua verantwoordelijkheid als qua vergoeding. Ik praat liever niet over mijn salarisverwachtingen. Ik heb dan ook geen specifiek bedrag in gedachten, maar ik kijk ernaar uit om te horen wat u in gedachten heeft.” Kortom: je legt duidelijk uit wat je denkt en kaatst de bal heel simpel terug.

Bedrag

Heb je wél een bedrag in gedachten, dan mag je dit gewoon noemen. Om jezelf een fijner gevoel te geven, of je bij het nieuwe bedrijf wel een richting aan te geven. Zo kun je bijvoorbeeld vragen: “Volgens mijn onderzoek worden banen als … betaald met een bedrag tussen … en … Komt dat overeen met het salarisbereik voor deze functie?”

Blijven onderhandelen

Vergeet niet dat je mag erkennen dat dit gesprek het begin van een salarisonderhandeling, maar zeker niet het einde ervan. Als je later nieuwe informatie over deze functie en taken leert, zou je je gemachtigd moeten voelen om een salarisverhoging te vragen. Blijf dus onderhandelen. Succes!

Bron: Huffington Post. Beeld: iStock