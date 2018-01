Bijzondere vacature: je kunt nú solliciteren op een baan bij Harry en Meghan

Het is een droom van velen: heel dichtbij de Britse royals zijn.

Momenteel staat er een vacature open bij het koninklijk huis van de Britten. Prins Harry en zijn aanstaande vrouw Meghan Markle zoeken namelijk een communicatie-assistent.

Proberen maar

En je vindt de vacature gewoon op, jawel, LinkedIn. Het mooie is: als je wordt aangenomen, krijg je een eigen kamer in Buckingham Palace. Je mag mee naar alle feestjes in het buitenland: waar zij gaan, ga jij.

Wat je dagelijkse taken zijn? Het stel promoten aan de buitenwereld. Dus met mooie verhalen, video’s en foto’s de levens van Harry en Meghan aan iedereen laten zien. Daarnaast onderhoud je alle social media rondom het stel, schrijf je artikelen en verstuur je persberichten. En ja, je mag ook bij de voorbereidingen op de bruiloft zijn. Wauw. Dat klinkt ook nog eens écht leuk om te doen.

Solliciteren maar

De baan is nu voor een periode van 12 maanden: vanaf april 2018 tot aan april 2019. Je zult dan bivakkeren in de City of Westminster. Hoeveel mensen er inmiddels al een cv hebben opgestuurd naar de royals, is niet bekend.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: LinkedIn. Beeld: ANP