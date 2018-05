Onze buren mogen niet naar de finale van het Songfestival en zó reageert de Belgische zangeres

Het leven is geen speeltuin als je meedoet aan het Eurovisie Songfestival. De verwachtingen wanneer je voor jouw land uitkomt zijn hooggespannen, de druk immens en de teleurstelling enorm als je eruit ligt. Dat merkte de Belgische zangeres Sennek toen haar Songfestivalavontuur vroegtijdig eindigde. “Sorry als ik iedereen heb teleurgesteld.”

Het was slechts ‘a matter of time’ voordat Sennek eruit vloog met haar gelijknamige liedje. Haar lange lokken, half-doorzichtige jurk en emotionele ballad bleken niet genoeg voor de finale.

Een klein uurtje nadat Sennek hoorde dat de halve finale haar eindstation was, sprak het Vlaamse Nieuwsblad met haar: “Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar als ik terugkijk op de hele rit, mag ik super tevreden zijn. Ik ben zo blij dat iedereen mij zo goed ondersteund heeft. We hebben allemaal ons best gedaan. Maar ja, het is het leven nu eenmaal…”

Vakantie

Die zin maakte ze veelzeggend niet af, maar plannen voor ná het ESF heeft ze wel al: “Ik denk dat ik nu eens goed in mijn bikini op het strand ga liggen… Ik wil gewoon even vakantie, na acht maanden heb ik dat wel verdiend.”

Voor het eerst sinds 2014 ontbreekt België nu in de finale. De afgelopen drie jaar eindigden onze buren steevast in de top-10. Waylon komt vanavond uit voor Nederland in de tweede halve finale.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP