Songfestival-fans krijgen het warm van Franse inzending Tom Leeb

Dinsdagavond heeft Frankrijk bekend gemaakt wie zij dit jaar naar het Songfestival sturen. Het is de 30-jarige zanger, komiek en acteur Tom Leeb. Ondanks dat dit nieuws pas net bekend is, doet Tom nu al een heleboel stof opwaaien.

Van zijn knappe verschijning krijgen veel Songfestival-fans het namelijk nogal warm. Onder de Instagram-post van Eurovision Song Contest, waarin het nieuws bekend wordt gemaakt, wordt razend enthousiast gereageerd.

Publiekslieveling

Frankrijk heeft deze kandidaat via een intern selectieproces verkozen, net zoals het in Nederland gebeurt. De Fransen hebben dus geen inspraak gehad. Toch lijkt Tom nu al direct een publiekslieveling. En dat heeft, naast dat de beste man hartstikke mooi kan zingen, alles te maken met zijn looks.

Carrière

Tom is in Frankrijk erg bekend. Hij is de zoon van komiek Michel Leeb en werkt zelf ook als komiek. Daarnaast acteert hij in films en maakt hij muziek. Hij bracht zijn eerste album genaamd Recollection onlangs uit en mocht als voorprogramma van Tom Jones optreden.

In de finale

We kunnen Tom op 16 mei in de finale van het Songfestival bewonderen. Daar staat hij namelijk al in, aan de halve finale hoeft hij niet mee te doen. Net als Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, draagt Frankrijk het meeste geld bij aan het evenement, waardoor zij direct een finaleplaats ‘kopen’.

