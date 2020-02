Déze Nederlandse vertegenwoordigt Griekenland bij het songfestival

Terwijl wij al láng weten dat Hollands trots Jeangu Macooy Nederland gaat vertegenwoordigen tijdens het songfestival, is de kandidaat voor Griekenland pas net naar buiten gebracht. Het is echter niet een inwoner van het Europese land zelf, maar een geboren en getogen Hollandse.

De kandidaat van Griekenland woont gewoon in Utrecht.

Griekenland

Maandagavond brengt de Griekse omroep ERT naar buiten wie hun land gaat vertegenwoordigen. Haar naam? Stefania Liberakakis. Ze is pas 17 jaar en woont niet in een Griekse stad, maar in Utrecht! Ze is er geboren en getogen, meldt NOS.

Supergirl

Stefania doet mee met het nummer Supergirl, een poplied met invloeden van typisch Griekse muziek. Ze brengt dit lied tijdens de tweede halve finale op 14 mei ten gehore. “Het is zo gek om te beseffen dat deze droom daadwerkelijk is uitgekomen”, aldus Stefania op Instagram.

The voice kids

Ze vervolgt: “Ik kijk elk jaar naar het Eurovisie Songfestival en het gaat ieder jaar weer door m’n hoofd hoe vet het zou zijn om daar zelf te staan. Dat de Griekse omroep mij nu heeft benaderd om mijn land te vertegenwoordigen, is echt te gek.” Helemaal onbekend is haar naam niet, want de 17-jarige deed op haar tiende ook al mee aan het programma The voice kids.

