Volgens Radio 2 begint onze Songfestival-inzending met déze letter

We weten sinds de winst van Duncan Laurence in Tel Aviv afgelopen jaar natuurlijk al even dat het Songfestival dit jaar in ons kikkerlandje plaatsvindt. Maar we weten nog niet wíe ons land gaat vertegenwoordigen. Wel gaf Radio 2-dj Timur Perlin zondagochtend een hint.

Volgens hem begint de voornaam van de man of vrouw met een J.

Betrouwbare bron

Dat liet hij zondagochtend weten in zijn ochtendshow op Radio 2. De dj twijfelde of hij de voorletter wel ging verklappen, maar deed dat na aandringen van zijn collega toch. Hij zou van een ‘zeer betrouwbare bron’ de voorletter vernomen hebben, al heeft hij zelf geen idee om wie het gaat. Wel heeft hij een vermoeden: hij denkt dat singer-songwriter Judy Blank Nederland mag gaan vertegenwoordigen in Rotterdam.

Raden maar

Luisteraars van Radio 2 begonnen ook meteen met speculeren, want er zijn nogal wat Nederlandse artiesten van wie de naam met de J begint. Jim Bakkum en Jamai Loman worden bijvoorbeeld genoemd, evenals de 3J’s en volkszanger Jannes. Ook Jaap Siewertsz van Reesema, man van Kim Kötter en oud X-factor winnaar passeert de revue. Waarschijnlijk moeten we nog even geduld hebben tot we definitief weten wie onze Songfestival-inzending wordt.

Voor het eerst sinds 40 jaar vindt het Songfestival dit jaar weer plaats in Nederland. Op 12 en 14 mei zijn de halve finales in Ahoy, op 16 mei weten we wie zich de grote winnaar mag noemen. De presentatie van het zangspektakel is in handen van Jan Smit, Edsilia Rombley en Chantal Janzen.

