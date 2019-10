Nederland hoopt dat één van deze 5 artiesten naar het Songfestival gaat

In 2020 vindt het Songfestival in Nederland plaats. Rotterdam, om precies te zijn. En dus moet er gekeken worden welke artiest ons land mag gaan vertegenwoordigen. Maar wie moet het zijn? Uit een steekproef van Shownieuws komt er een aantal verrassende namen uit de bus.

Duncan Laurence schreef vorig jaar geschiedenis, toen hij het het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. won. De lat voor de volgende Nederlandse artiest ligt tijdens de spannende zangwedstrijd dan ook hoog.

Advertentie

Artiesten

Shownieuws verzamelde een aantal namen van artiesten die succesvol waren in 2019. Niet alleen omdat ze de hitlijsten domineerden in dit jaar, maar ook omdat die artiesten bijvoorbeeld een opvallend tv-moment meemaakten of een indrukwekkende video bij hun hit hadden. Deze artiesten behaalden de top 5:

1. Davina Michelle

2. Kensington

2. Floor Jansen

4. Maan

5. Marco Borsato

Favorieten

Youtube-sensatie Davina Michele blijkt de grote favoriet van Nederland te zijn. Maar liefst 23 procent van de ondervraagden onder de 30 jaar gaf aan vertrouwen te hebben in de zangkunsten van de blondine. Ook de band Kensington en metalzangeres Floor Jansen hebben veel fans, want zij delen de tweede plek met ieder 13 procent van de stemmen. Zangeres Maan kwam als derde favoriet uit de steekproef naar voren. En Marco Borsato sluit de top 5 af.

Luistersessie

Toch is het nog niet duidelijk welke artiest daadwerkelijk het podium zal betreden in naam van Nederland tijdens het Songfestival in Rotterdam. Dinsdag had de keuzecommissie van de Avrotros al wel de eerste luistersessie. Wanneer precies bekend wordt gemaakt welke artiest gekozen wordt, is nog niet bekend.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP