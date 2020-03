Dit vinden de luisteraars van het Songfestival-nummer van Jeangu Macrooy

Het werd al enige tijd aangekondigd: op woensdagavond 4 maart zou Jeangu Macrooy zijn Songfestival-inzending voor het eerst laten horen in De Wereld Draait Door. Dat liep even anders toen het nummer ’s ochtends al uitlekte. Inmiddels hebben dus al veel mensen het nummer kunnen beluisteren.

Jeangu Macrooy maakte uiteindelijk woensdagavond alsnog officieel bekend in DWDD dat hij met het nummer Grow naar het Songfestival gaat. De clip van het nummer werd afgespeeld, in de uitzending van donderdagavond zal de artiest het nummer live ten gehore brengen.

Rollercoaster

De zanger reageerde in het programma: “Het is een rollercoaster. Het ene moment denk ik ‘supertof!’ en het andere moment denk ik ‘supereng!’. Maar ik ben blij dat het niet meer geheim hoeft te zijn. Iedereen mag het horen.” De zanger heeft nog niet naar de reacties op social media gekeken. “Ik heb bewust niet gekeken”, zei hij daarover. “Dit is het moment. Ik ga vanavond wel kijken denk ik.”

Donkere periode

Op de vraag hoe het nummer is ontstaan, antwoordde Jeangu: “Vorig jaar heb ik voor het eerst in mijn leven een periode gehad waarin ik niet lekker in mijn vel zat. Het eerste gedeelte gaat over ouder worden, volwassen worden. Erachter komen dat er geen handleiding is, geen uitgestippelde weg naar geluk. Daar was ik verdrietig en boos over. Het tweede gedeelte heb ik 3 weken na het eerste geschreven. Je hoort dat ik dan al optimistischer in het leven sta. Het nummer is ontstaan in een donkere periode, maar ik ben gegroeid naar iets heel moois. Ik ben heel dankbaar dat ik als artiest dit als podium krijg.”

Reacties

Het optreden en de ballad worden niet meteen met luid gejuich ontvangen. De hele dag door verschenen er al gemengde berichten op social media en ook na de bekendmaking in het programma zijn de meningen verdeeld:

De beste Nederlandse inzending sinds jaren en we eindigen er keurig mee op de 12e plek. #grow #JeanguMacrooy #songfestival #pasover20jaarweerwinnen — Ewout van der Linden (@ewoutvdlinden) March 4, 2020

De hoogstaande artistieke kwaliteit van de recente NL inzendingen wordt doorgezet met het warme, atmosferische ‘Grow’ dat #JeanguMacrooy prachtig zingt. Een nummer dat ook letterlijk zal ‘growen’ bij de luisteraar. Niet meteen een oorwurm maar wel erg mooi gedaan. #Songfestival — Maurice Wijnen (@mauricewijnen) March 4, 2020

#JeanguMacrooy geluisterd. Nèh. Niet. Nope. Niks aan. #eurovision.

En doorrrrr naar 2021, ook zo benieuwd wie NL in 2021 gaat vertegenwoordigen? — Loïs (@babeloetje) March 4, 2020

Ik val bijna in slaap bij het nummer #Grow van #JeanguMacrooy. Iets te traag om mijn aandacht er bij te willen houden. Misschien dat hij na meerdere keren iets beter wordt. — Phil Jong (@AltonPhil) March 4, 2020

Smaken verschillen (gelukkig) maar ik vind dit een beetje saai nummer. #dwdd — Franz Andriessen (@HerrCaleun) March 4, 2020

Nou ik zal er wel aan moeten wennen denk ik… 😬#dwdd — Astrid Hogenkamp (@Assie253) March 4, 2020

Al krijgt dit nummer zero points, wordt het afgekraakt, vindt niemand er een reet aan……ik vind het PRACHTIG!!! #dwdd — M.Dentz (@marijkedentz) March 4, 2020

Het nummer nog niet gehoord? Hier kun je het beluisteren.

