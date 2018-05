Twitter gaat los over dit extreem ongemakkelijke moment tijdens het Songfestival

De tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival draaide voor ons vooral om Waylon. Maar met de 17 andere deelnemende landen, was er natuurlijk genoeg om over los te gaan op Twitter.

Dat werd dan ook naar hartenlust gedaan. Wat onder meer druk besproken werd? Dat superongemakkelijke moment in de greenroom met de bebaarde zanger van Denemarken.

Baard voelen

Jonas Flodager Rasmassen en zijn achtergrondzangers bezorgden menig vrouwelijke kijker een opvlieger met hun lange manen en wilde baarden. Het waren net vikings. Hun opvallend kalme nummer Higher Ground heeft ze een plekje in de finale opgeleverd. Maar wat op Twitter vooral over de tong ging, was een tenenkrommend moment ná het optreden. Een van de presentatrices woelde lang, ongemakkelijk lang, door de roodharige baard van Jonas. En dan kun je dít op Twitter verwachten…

Wie vult hem aan met een Brazzers logo? https://t.co/Pp7MhcBGFj — Maarten (@Onvoorstelbaard) 10 mei 2018

Moet je eens aan een vrouw vragen “May I stroke your beard?”.#tweurovision #esf2018 — Chagenijn (@ChageNijn) 10 mei 2018

Game of Thrones

Daarbij vonden veel kijkers dat Jonas eruitzag alsof ‘ie rechtstreeks uit Game of Thrones kwam lopen. En da’s niet de enige vergelijking uit de film- en seriewereld die op zanger wordt losgelaten. Want eh, Thor, is that you? Met het optreden zelf, waarbij de testosteronbommen zich amper bewogen en alleen wat stampende pasjes maakten, werd ook flink de spot gedreven.

Zo zou het eruit zien als de cast van Game of Thrones liedjes zouden gaan zingen… #esf18 #esc18 #Eurovision #Denmark — Creatiffdutch (@creatiffdutch) 10 mei 2018

Glad to see Tormund is keeping busy between winters. #Denmark #Eurovision pic.twitter.com/lVjAlkAtP3 — Tom Brown (@teebs_21) 10 mei 2018

Kan iemand die guy uit Braveheart van het podium halen?#Tweurovision #esf18 pic.twitter.com/ttQsmysVNQ — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) 10 mei 2018

Ik vind dit nieuwe seizoen van Game of Thrones wel intens#ESF18 #Tweurovision pic.twitter.com/89whFmSJeT — Maarten (@Onvoorstelbaard) 10 mei 2018

Bekijk hier het hele optreden van Denemarken terug.

Bron: Twitter. Beeld: Twitter