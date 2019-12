Het Songfestival zoekt mensen die willen schitteren in 'postcardvideo'

De presentatoren zijn bekend en het decor is gepresenteerd: de voorbereidingen voor het Songfestival 2020 zijn in volle gang. Ben je groot fan van het liedjesspektakel en wil je er zelf misschien wel een (klein) onderdeel van uitmaken? Grijp dan je kans.

De organisatie is namelijk op zoek naar mensen die hun unieke stukje Nederland aan de wereld willen laten zien. En eh, dat zijn vele tientallen miljoenen mensen.

Lekker anders

Het gaat in totaal om 41 ‘postcardvideo’s‘ die tijdens de 2 halve finales én de grote finale op 16 mei uitgezonden worden. Tot nu toe waren die video’s altijd toeristische shots uit het gastland, maar Nederland gaat het dit jaar even anders doen.

Samen

“We hebben er bewust voor gekozen om tijdens de postcards het beste van Nederland te laten zien”, vertelt uitvoerend producer Sietse Bakker. “De mensen en hun gastvrijheid, in al hun diversiteit. Van de straatbarbecue tot carnavalsvereniging en het studentencorps tot de voetbalclub: we doen het samen. Die positieve en verbindende kracht willen we aan al die 180 miljoen kijkers laten zien.”

Geheim

Het idee is dat de 41 artiesten van het Songfestival bij de uitverkoren clubs langskomen en deelnemen aan een activiteit. “Maar hoe de postcards eruit komen te zien en wat de deelnemers precies moeten gaan doen, dát blijft voorlopig even geheim”, vervolgt Bakker.

Wil jij met je vrienden, buren of sportclub schitteren in een speciale presentatievideo? Dan kun je je via deze website aanmelden. De opnames vinden plaats in maart en april.

Sowieso gezellig een dagje naar Rotterdam?

Bron: Songfestival & AD. Beeld: iStock