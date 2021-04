Songfestivalticket bemachtigen? Volgens de organisatie is dat heel moeilijk

Hartstikke leuk, al die extreem gezonde superfoods. Maar ze zijn ook vaak ontzettend duur! Daarom zochten wij een paar goedkope superfoods voor je uit.

Eetsmakelijk!

Goedkope superfoods

Superfoods zijn voedingsmiddelen die zo’n hoog gehalte aan voedingsstoffen of antioxidanten hebben, dat ze allerlei positieve effecten op je gezondheid hebben. Helaas is er geen enkel superfood dat genoeg is om je hele gezondheid op te krikken. Maar af en toe een extra boost aan vitaminen, dat is nooit weg. Helaas zijn superfoods mega populair, soms zeldzaam en daardoor vaak behoorlijk prijzig. Maar met deze goedkope superfoods doe je je gezondheid én je portemonnee een plezier.

1. Zuurkool

Tegenwoordig ben je pas écht gezond als je gefermenteerde voeding eet (of drinkt). Kimchi, kombucha of kefir zijn allemaal van die superfoods. Door het fermenteren komen er namelijk allerlei gezonde bacteriën in de voedingsmiddelen terecht. Deze zijn ontzettend goed voor je darmflora. Helaas betaal je voor een van de ‘trendy’ gefermenteerde producten die we hierboven noemden, al gauw de hoofdprijs. Maar wist je dat zuurkool ook gewoon in het rijtje thuishoort? Ook dit is een van de gefermenteerde superfoods. Gezond, lekker én hartstikke goed te betalen.

2. Roggebrood

In Scandinavië is het hippe en hypergezonde smørrebrød helemaal hip, maar in Nederland hebben wij ook gewoon een oer-Hollandse (en super goedkope) versie daarvan: roggebrood! Het is niet alleen een voedzaam en lekkere snack voor bij de snert. Het is namelijk ook nog eens hartstikke goed voor je. 1 plakje roggebrood is al gauw goed voor 15% van je dagelijks aanbevolen portie vezel en ijzer. Een echte superfood dus. Dat maakt het ineens een stuk minder ouderwets, hè?