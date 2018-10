Make-over: Songfestivalwinnaar Salvador Sobral is volledig onherkenbaar

Ken je ‘m nog, de Portugees die in 2017 het Eurovisie Songfestival won met zijn ingetogen nummer? De wat introverte Salvador Sobral is volledig veranderd.

Qua looks dan. Salvador is een hartpatiënt en is inmiddels geopereerd. Met succes. Hij voelt zich beter.

De zanger heeft zijn haar kort geknipt, zijn baard laten staan en hij is wat kilo’s aangekomen. Over zijn nieuwe uiterlijk zegt hij: “Het past bij mij, ik ben anders, mijn lange haar is verleden tijd, dus ik voel me koeler en lichtvoetiger.” In de maanden na het Songfestival moest hij lang in het ziekenhuis verblijven vanwege zijn hart. Een transplantatie redde zijn leven.

Maar hij is er weer. En hoe. “Dit moest gebeuren. Dit probleem kun je niet genezen. Maar gelukkig gaat alles goed. Nu kan ik voetballen en andere dingen doen die ik al een tijd niet meer had gedaan.”

Zijn make-over:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sal Sobral (@salvadorsobral.music) op 1 Okt 2018 om 5:44 (PDT)

