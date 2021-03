Yes! Er is weer een nieuwe woontrend waar we spontaan blij van worden: meubels van bouclé. Deze stof is zowel chique als comfortabel en geeft je interieur een moderne en frisse uitstraling.

Allereerst is het handig om te weten wat bouclé precies is. Deze stof wordt vooral geroemd om de bijzondere structuren. Het bestaat meestal uit losse geweven patronen, draden en lussen van diverse stoffen. Bouclé wordt ook wel ‘Chanel stof’ genoemd, omdat het in de jaren ’50 zeer geliefd was onder Franse modehuizen.

Wit of beige

Nu is deze stof geen grote trend meer in de mode-industrie, maar wel in de interieurwereld. Massaal zie je banken, loungestoelen en kussen die zijn gemaakt van bouclé verschijnen. Voornamelijk in het wit of beige, maar als je goed zoekt, vind je ook items in warmere tinten zoals donkergroen of terracotta.