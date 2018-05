Sonja Bakker deelt verliefde foto met jarige vriend

Dieetgoeroe Sonja Bakker (43) is tot over haar oren en de hele wereld mag het weten. Ze laat de 45e verjaardag van haar geliefde Barry dan ook niet ongemerkt voorbij gaan.

De blondine deelt op Instagram een zomers kiekje met daarbij de tekst: ‘Van harte gefeliciteerd mijn liefje’. Het stel is negen maanden samen en Sonja is onlangs bij Barry ingetrokken. “Sinds hij naast me ligt, heb ik nog nooit zo lekker geslapen”, vertelt ze hierover.

Sonja leerde Barry kort na haar scheiding met Jan Reus kennen, met wie ze zoontje Bram kreeg. Daarvoor was ze getrouwd met Koen Lenting, van wie ze in 2009 scheidde. Met Koen heeft de dieetboekenschrijfster twee zoons.

Bron: Instagram, Shownieuws. Beeld: Rossi & Blake