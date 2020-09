Sonja Bakker openhartig over overleden vader: “Hij gaf gewoon niet op”

Het leven van Sonja Bakker (45) stond afgelopen zomer op z’n kop. Haar vader Theo overleed aan de gevolgen van darmkanker met uitzaaiingen. Aan RTL Boulevard vertelt de dieetgoeroe woensdagavond hoe het nu met haar gaat sinds het verlies.

Haar vader werd 76 jaar.

Overlijdensbericht

Barry van Suijdam, de vriend van Sonja, maakte het verdrietige nieuws ten tijde van het overlijden bekend. “Theo, schoonpa, jij met het altijd positieve vrolijke opgewekte humeur. Wat zullen we je missen”, schreef hij nadat Theo was overleden. De zomermaanden stonden dan ook in het teken van het verdrietige rouwproces voor Sonja Bakker en haar familie.