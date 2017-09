Sonja Bakker reageert voor het eerst zelf op scheiding

Begin augustus maakte Sonja Bakker bekend dat zij en haar man Jan Reus gaan scheiden. Na dat bericht ging ze op vakantie en bleef het stil rondom de dieetgoeroe.

Sonja is weer terug in Nederland en reageert dan ook voor het eerst op de scheiding. Ze vertelt in de video hoe ze zich nu voelt na de vervelende periode en hoe haar ex-man en zij er nu mee omgaan voor hun zoontje.

Amsterdam DREAMING ❤️#thebestcityintheworld #amsterdam Een bericht gedeeld door Sonja Bakker (@sonjabakker.nl) op 1 Sep 2017 om 8:45 PDT

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.