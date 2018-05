Sonja 'een vrouw moet zacht zijn' Bakker pronkt met beginnend wasbordje

Sonja Bakker zit lekker in haar vel. Letterlijk en figuurlijk: met haar nieuwe vriend aan haar zijde, pronkt de gewichtsconsulente met een beginnend wasbordje op Instagram.

“Sporten doet wonderen”, schrijft ze bij het kiekje, waarop ze haar buik aan de wereld laat zien.

Fitgirls

Heerlijk natuurlijk voor Sonja, dat het zo goed met haar gaat. En wauw, wát een lichaam. Maar dat ze nu zo’n strakke buik heeft, staat wel wat in contrast met de kritiek die ze eventjes terug op zogenoemde fitgirls uitte in een interview met Vrouw. “Een vrouw moet zacht zijn, vanbinnen en vanbuiten. (…) Als ik een strak wasbordje heb en helemaal gespierd ben, denkt die man toch: hier kan geen kind meer uitkomen? Het is niet natuurlijk.”

In de keuken met een wasbordje

Volgens Sonja mag “een man zich helemaal uitsloven in de sportschool, maar een vrouw moet zorgen dat ze vrouwelijkheid uitstraalt. Een vrouw hoort – letterlijk – in de keuken lekkere hapjes te maken. Niet helemaal afgetraind.” We denken dat de eierkoekengoeroe zélf het tegendeel bewijst. Want ook al heeft ze nu een loeistrak lichaam, ze is nog op en top vrouw!

