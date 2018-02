Sonja Bakker zet grote stap met haar nieuwe liefde

Dieetgoeroe Sonja Bakker (43) heeft sinds vijf maanden een relatie met vastgoedman Barry van Suijdam (44). Ze is zo gelukkig met haar nieuwe liefde, dat hij inmiddels bij haar ingetrokken is.

De dieetboekenschrijfster vertelt stralend aan Story over haar relatie met Barry en het feit dat ze zijn gaan samenwonen. “Sinds hij naast me ligt, heb ik nog nooit zo lekker geslapen”, aldus Sonja.

Bergen

Ze wonen momenteel in Amsterdam, maar hoe lang het gaat duren tot ze over gaan naar het huis in Bergen is nog even afwachten. “De verbouwing van mijn huis in Bergen heeft iets meer voeten in de aarde dan ik dacht. Maar op zich heb ik geen haast.” Sonja’s zoon gaat in Amsterdam naar school en Sonja vindt het beter als hij in het nieuwe schooljaar van school wisselt.

Scheiding

In augustus maakte Sonja Bakker bekend om na haar tweede huwelijk van vier jaar te gaan scheiden. Sinds december is het bekend dat de diëtist een relatie heeft met Barry van Suijdam. Vijf maanden na hun eerste kus is er geen houden meer aan, en woont de nog altijd veelgelezen dieetgrootheid samen met de projectontwikkelaar.

Bron: Story.nl. Beeld: ANP