Hierover kibbelden Sonja Barend en Peter R. de Vries in 'DWDD'

Sonja Barend was te gast in De wereld draait door om te vertellen over de crimineel Stanley H. Toen hij in 1985 was ontsnapt uit de gevangenis besloot Sonja hem te interviewen in haar programma, in plaats van aan te geven bij de politie.

Aanleiding voor het gesprek in De wereld draait door is de nieuwe televisieserie over de crimineel. De misdaadserie met Jeroen Spitzenberg als Stanley is vanaf 13 oktober te zien op NPO 3.

Sonja Barend en Peter R. de Vries over Stanley H.

Ook Peter R. de Vries was te gast in de talkshow van Matthijs van Nieuwkerk. Hij snapte niet dat Sonja ervoor koos om de crimineel te interviewen. Volgens Peter heeft Sonja namelijk geen verstand van misdaad. Ze onderschat daarom hoe gevaarlijk Stanley was, is Peters mening. “Kalm aan Peter, Kalm aan”, suste Sonja.

Hoe langer het gesprek duurde, hoe duidelijker de irritaties tussen Sonja en Peter zichtbaar werden.

Tafelheer Arjen Lubach grapte dat Peter de Sonja Barend-award nu wel op z’n buik kon schrijven.

Hypocriet

Matthijs leek het eens te zijn met Peter. Ook hij zou de crimineel niet interviewen. De kijkers op Twitter zijn het echter eens met Sonja. Volgens verschillende kijkers praat Peter namelijk geregeld op tv over onderwerpen waar hij niets vanaf weet en heeft hij dus geen recht van spreken.

Peter R. de Vries die klaagt dat Sonja Barend over een onderwerp praatte waar ze niks van af wist. Peter R. de Vries, de man die elke week wel ergens in media te zien/horen is over alle denkbare onderwerpen die er in Nederland zijn.#DWDD — Jeroen Bartels (@JBartels96) September 30, 2019

Was Peter R de Vries niet de eerste die met Holleeder op de foto wilde toen die vrij kwam? Een goede vriend was van een Heineken ontvoerder Cor van Hout. Hypocriet. #DWDD — Rens (@Voetbalisgeloo1) September 30, 2019

Peter R. en Sonja bekvechten, @arjenlubach kan zijn lach niet inhouden, Matthijs gaat maar een krantje lezen. Mag ik popcorn? #dwdd pic.twitter.com/9fp7KPfWjq — Daan Jongen (@Daanjongen) September 30, 2019

Haha… Arjan Lubach die terloops even tegen Peter R de Vries zegt “Die Sonja Barend award kun je wel vergeten!” #dwdd — 𝔸𝕦𝕜𝕛𝕖 (@AukjevD) September 30, 2019

Bron: DWDD. Beeld: ANP