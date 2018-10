Sonja Silva voor de derde keer getrouwd 'op verdrietige locatie'

Actrice en presentatrice Sonja Silva is opnieuw in het huwelijksbootje gestapt. Met dezelfde man, ja.

Extra bijzonder. Zij en haar man, zanger Pyke Pos, hebben elkaar opnieuw eeuwige trouw beloofd. Ze trouwden ook al in 2015.

Betekenis

Maar nu hebben ze op een verdrietige plek weer ‘ja’ tegen elkaar gezegd. Het stel reisde af naar Kaapverdië, voor het grote moment. Die locatie betekent veel voor Sonja. Vier jaar geleden werd Sonja’s vader naar zijn laatste rustplaats gebracht in Cabo Verde. Dat was allemaal zo rond de tijd van hun huwelijk.

“Vanwege de begrafenis voelde het niet goed om een paar maanden later een groot feest te geven‘’, legt Sonja uit. ,,We beloofden elkaar dat we het later nog eens over zouden doen. Nu hebben we niet alleen mijn vaders wens laten uitkomen, we maakten nieuwe huwelijksherinneringen en die zijn deze keer vol van geluk!”. In 2002 verloofde Sonja zich met Spiros Chalos, maar dat huwelijk werd afgeblazen. Twee jaar later trouwde ze met Eddy Stuy, met wie ze zoon Damian (14) kreeg.

De eerste foto’s van het ‘vernieuwde’ koppel:

Bron: AD. Beeld: Instagram