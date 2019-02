Na alle gebeurtenissen in het leven van Sonja Silva (42) proberen zij en haar man Pyke nog steeds hun liefde te bezegelen met een kindje.

Dat vertelt ze in een interview met Privé. De presentatrice had in 2017 een vreselijke miskraam waarover ze uitgebreid vertelde bij Libelle TV.

Advertentie

Natuurlijke zwangerschap

Tijdens een echo waarbij het kindje 8,5 week zou moeten zijn, bleek het dat het gestopt was met groeien bij 6 weken. “Het is helemaal mis”, zei ze destijds in haar vlog. Maar Sonja en Pyke besloten om niet bij de pakken neer te zitten en te blijven proberen om een kindje op natuurlijke wijze te krijgen.

Het ziet er goed uit

In de vlogs op Libelle TV vertelde ze dat als een natuurlijke zwangerschap niet zou lukken, ze zouden overgaan op IVF. Maar daar lijkt het stel momenteel nog niet mee bezig te zijn: “Het ziet er allemaal goed uit, alles is getest, dus het is niet nodig”, vertelt Sonja in het interview.

Onzeker

Na de grote tegenslag twee jaar geleden blijft ze onzeker: “Dit is het enige in het leven waar je, naast doodgaan, niets over te zeggen hebt.” Sonja blijft positief. “Als het niet gebeurt, is het ook goed. We hebben immers al een gezond kind. Laten we eerst maar eens kijken hoe het nu gaat en als het niet lukt, zien we wel weer verder. Als het zover is, zien jullie mij vanzelf met een dikke buik voorbij komen.”

Sonja heeft al een zoon uit een eerder huwelijk met opnameleider Eddy Stuy, genaamd Damian. Met Pyke Pos probeert ze een tweede kindje te krijgen, maar door haar gastric bypass verliep dit moeizaam. Ze vertelt er alles over in een reeks op Libelle TV:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Privé. Beeld: ANP