Spaanse boerin gaat het internet over omdat ze sprekend lijkt op Donald Trump

Er zijn veel mensen waar je misschien wel een klein beetje op wil lijken, maar Donald Trump is nou niet de eerste persoon waar je dan aan denkt. Deze vrouw uit een klein Spaans dorpje lijkt echter sprekend op de Amerikaanse president.

De vrouw gaat namelijk het internet over omdat ze sprekend lijkt op de Amerikaanse president. Ze gaf nietsvermoedend een interview aan een lokale krant over het leven als boerin in Spanje. Ze werd gefotografeerd en het is dan ook die foto die het internet overgaat. “Verander de schoffel door een golfstick en je hebt Donald Trump”, reageerde iemand op Twitter. Zelf begrijpt ze niet zo goed waarom mensen zeggen dat ze op hem lijkt. “Ik denk dat het komt door de kleur van mijn haar”, reageert ze.

‘It is because of the color of my hair’ says Spanish woman who looks like Donald Trump https://t.co/iGLq2uiCqF pic.twitter.com/uqF7KQHrpT

— Newsweek (@Newsweek) 25 april 2018