Kijkers 'Het Spaanse dorp Polopos' verbazen zich flink over dít fragment

In het programma Het Spaanse dorp Polopos hebben 5 koppels als doel het Zuid-Spaanse dorp Polopos nieuw leven in te blazen.

Het dorp telt momenteel slechts 58 inwoners, maar is ambitieus: ze willen Polopos écht op de kaart zetten. En die taak is aan de Nederlanders. Het dorp schenkt 5 koppels een huis om op te knappen en de mogelijkheid hun eigen bedrijf op te zetten. De bedoeling is om toeristen hiermee aan te trekken. Het koppel dat uiteindelijk het best geïntegreerd is, krijgt nog eens 20 duizend euro extra.

Wie wordt de winnaar?

Vorige week werd bekendgemaakt dat koppels Thysa en Wijnand, Mark en Donna, John en Juani, Kirsten, Christiaan en hun zoon Lucas en de familie Rutten de uitdaging aan mogen gaan. En tijdens de aflevering van donderdag werd duidelijk dat dit nu al gepaard gaat met wat strubbelingen.

Probleempje

Donna en Mark hebben beiden 2 linkerhanden en zitten met hun handen in het haar. Want hóe doe je überhaupt het licht aan? De elektriciteit werkt niet en het piepjonge koppel – dat de taal niet spreekt – wil nu al een elektricien erbij halen. Maar gelukkig is daar Engelse buurman Bryan en weet hij wel raad met het ‘elektriciteit-probleem’.

Handige Ha.. Bryan

Want wat blijkt? De stoppen in de meterkast zijn nog niet omgeschakeld. Binnen 10 seconden lost de buurman het probleem op. “Echt bizar”, concludeert Donna, die niet wist wat een meterkast was. “Dit had ons echt superveel geld gekost als we een elektricien hadden moeten laten komen.” Het stijl lijkt verbijsterd van hun ‘handige’ buurman. Als klap op de vuurpijl draait Bryan ook nog een gloeilampje erin. “Kijk toch eens!”, roepen de twee. “Ik dacht dat er iemand moest komen die dat opnieuw moest aanleggen allemaal. Thuis doen je ouders dat gewoon”, aldus Donna.

“En die gaan daar iets zakelijks opzetten?”, schrijft iemand. Een ander: “Best knap eigenlijk dat ze #polopos überhaupt hebben kunnen vinden…”

Zou die man gestudeerd hebben voor het omzetten van een paar schakelaars? #Polopos — Frank Mouthaan (@Dunne076) July 4, 2019

Serieus? Ze kennen het fenomeen meterkast niet? #polopos — Kwit77 (@kwit77) July 4, 2019

Kan iemand ze voor de zekerheid uitleggen dat de auto start als je het contact omdraait. #polopos — Kwit77 (@kwit77) July 4, 2019

Wat een dozen zeg, “mijn ouders doen thuis alles” hebben ze mazzel dat ze water en elektra hebben. Dat wordt hilarisch de komende tijd #polopos — joklve (@joklve) July 4, 2019

#polopos een paar schakelaars omzetten, dat konden ze zelf niet verzinnen 🙈🙈, mijn hemel. En die gaan daar iets zakelijks opzetten??? Okay dan!!! — Yvonne Kraume (@YvonneKraume) July 4, 2019

Niet weten hoe je de stoppen omhoog moet zetten en de waterkraan open moet draaien. Best knap eigenlijk dat ze #polopos überhaupt hebben kunnen vinden… — Dave (@Deefie_) July 4, 2019

Verhuizing

Maar Donna en Mark zijn niet de enige 2 die voor de nodige irritaties zorgt bij de kijkers thuis. Kirsten en Christiaan kunnen ook wel wat extra hulp gebruiken bij het verhuizen, maar lijken er zelf niet veel zin in te hebben. “Wat een arrogant setje zeg, ‘niet alles links neerzetten hoor’ maar zelf geen poot uitsteken en nog lachen ook. Misschien eerst eens Spaans leren of zo?”, schrijft een Twitteraar geërgerd.

Mmmm hij kijkt toe terwijl de #verhuizers zich een breuk sjouwen #Polopos ga eens helpen en Spaans leren. — Mamaprivé🇳🇱 (@Mamaprive) July 4, 2019

Typisch Poetin, laat de rest sjouwen en maakt de foto haha #Polopos — Tessa de Vries (@jantinerichter) July 4, 2019

Wat een arrogant setje zeg, “niet alles links neerzetten hoor” maar zelf geen poot uitsteken en nog lachen ook. Misschien eerst eens Spaans leren of zo? #polopos #wateenkwal — joklve (@joklve) July 4, 2019

Zouden de kleine moeilijkheden funest worden voor de stellen? Of denk jij dat ze iets moois gaan opzetten en die 20 duizend euro gaan winnen? Je kunt de aflevering hier terugkijken.

Bron: Twitter. Beeld: RTL