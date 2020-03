Spaanse fitnessinstructeur krijgt - ondanks lockdown - hele buurt in beweging

Op social media verschenen al gauw talloze filmpjes van uitgestorven straten. Maar ook de meest hartverwarmende beelden van mensen die er ondanks de ellendige situatie toch het beste van proberen te maken. Net als in Italië, waar inwoners zich op hetzelfde tijdstip op hun balkons verzamelden om alle zorgverleners te bedanken.

Dat was ook het motto van de Spaanse fitnessinstructeur uit een video die momenteel volop gedeeld wordt. Hij besloot op het dak een training voor de hele buurt te organiseren. Alle buren doen – vanaf hun balkon – vrolijk mee met de ‘Jumping Jacks‘:

This fitness instructor hosts a workout from a rooftop and people join his class from their balconies.#Spain #coronavirus #AplausoSanitario #COVIDー19 #ToiletPaperPanic#coronapocalypse #Italia #Italy #COVID19 #WuhanVirus #CoronavirusOutbreak #italylockdown #CoronaVirusUpdate pic.twitter.com/nenplFRN9x

— DailyNewsf (@DailyNe25683877) March 15, 2020