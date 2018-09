Zoveel spaargeld heeft een gemiddelde Nederlander

Nederlanders staan in het buitenland bekend als een gierig volkje, maar daar is op onze spaarrekeningen soms schrikbarend weinig van te merken…

1 op de 5 Nederlanders heeft namelijk geen rooie cent op de bank staan, blijkt uit onderzoek van Rabo Research (2018). Het gemiddelde ligt gelukkig een stuk hoger: €27.843 per persoon. Omdat in deze berekening ook de heel rijke en heel arme mensen zijn meegenomen, hebben de onderzoekers ook het mediane oftewel doorsneebedrag berekend: €10.600 per persoon. Dit is het bedrag waar de helft van de Nederlandse gezinnen boven zit, en de andere helft onder.

Rijk, rijker, rijkst

Die kleine 28 duizend euro die we gemiddeld op onze rekening hebben staan, is een stuk lager dan de ruim 33 duizend euro die de gemiddelde Europeaan bezit. Aan de andere kant is ons netto spaarvermogen, waarin huizenbezit en pensioengelden ook worden meegenomen, wél een stuk hoger dan gemiddeld. Alleen de Belgen, Britten en Zwitsers doen het op dit vlak beter dan wij.

Rekenen

Dat is natuurlijk goed nieuws, maar het netto spaarvermogen is niet iets waar we zomaar bijkomen als onze auto stuk gaat of we een nieuwe wasmachine willen kopen. Hoeveel spaargeld heb je nodig om dit soort financiële tegenvallers op te vangen? Omdat dit per situatie verschillend is, heeft het Nibud een Bufferberekenaar in het leven geroepen. Via deze online rekenmachine ontdek je hoeveel spaargeld minimaal wenselijk is in jouw situatie. Heb je bijvoorbeeld een gezin met twee kinderen? Dan is het fijn om in ieder geval €5200 op de bank te hebben staan. Voor alleenstaanden met een minimum inkomen is €3400 voldoende.

